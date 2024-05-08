Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Кисловку в Харьковской области

Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ в Белгородской области

В российском оборонном ведомстве также отчитались об отражении двух контратак ВСУ, потери украинской стороны составили порядка 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения «Южной» группировки ВС РФ в свою очередь заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику бригад ВСУ в ДНР.

Ранее Минобороны заявило, что около 11:30 по Москве над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперацияМинобороны РФ

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