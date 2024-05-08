Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Кисловку в Харьковской области

В российском оборонном ведомстве также отчитались об отражении двух контратак ВСУ, потери украинской стороны составили порядка 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.



Подразделения «Южной» группировки ВС РФ в свою очередь заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику бригад ВСУ в ДНР.



Ранее Минобороны заявило, что около 11:30 по Москве над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ, отмечает RT.

