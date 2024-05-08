Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Кисловку в Харьковской области
8 мая 202413:56
Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались об отражении двух контратак ВСУ, потери украинской стороны составили порядка 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.
Подразделения «Южной» группировки ВС РФ в свою очередь заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику бригад ВСУ в ДНР.
Ранее Минобороны заявило, что около 11:30 по Москве над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru