Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ в Белгородской области
8 мая 202413:31
Очередной украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Пресечена... попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.
Отмечается, что украинский дрон был сбит около 12:05 мск.
Ранее Минобороны заявило, что около 11:30 по Москве над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru