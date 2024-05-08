Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ в Белгородской области

Очередной украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Пресечена... попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.

Отмечается, что украинский дрон был сбит около 12:05 мск.

Ранее Минобороны заявило, что около 11:30 по Москве над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныБелгородская область

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