Украинский дрон сбили над территорией Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

Военное ведомство отчиталось о пресечении около 11:30 мск попытки Киева атаковать объекты в России.

«Дежурными средствами ПВО... летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиБелгородская область

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