Украинский дрон сбили над территорией Белгородской области
8 мая 202412:07
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
Военное ведомство отчиталось о пресечении около 11:30 мск попытки Киева атаковать объекты в России.
«Дежурными средствами ПВО... летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.
Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru