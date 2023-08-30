Минобороны России: ВС РФ ударили по пунктам управления и разведки противника

В оборонном ведомстве уточнили, что цели удара были достигнуты, а все объекты поражены.

Кроме того, в районе населенного пункта Ровное в ДНР уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк», а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Вдобавок российские военные отразили пять украинских атак на донецком направлении, а в районе населенного пункта Пречистовка в ДНР ВС РФ поразили склады боеприпасов и топлива морской пехоты ВСУ.

Ранее Минобороны заявило, что российский истребитель Су-30 уничтожил украинский военный катер к востоку от острова Змеиный, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

