Минобороны России: ВС РФ ударили по пунктам управления и разведки противника

Российские силы нанесли удар по пунктам управления и разведки противника ночью 30 августа, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве уточнили, что цели удара были достигнуты, а все объекты поражены.

Кроме того, в районе населенного пункта Ровное в ДНР уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк», а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Вдобавок российские военные отразили пять украинских атак на донецком направлении, а в районе населенного пункта Пречистовка в ДНР ВС РФ поразили склады боеприпасов и топлива морской пехоты ВСУ.

Ранее Минобороны заявило, что российский истребитель Су-30 уничтожил украинский военный катер к востоку от острова Змеиный, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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