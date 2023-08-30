Минобороны: над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники
30 августа 202302:19
Украина пыталась атаковать российские объекты беспилотными летательными аппаратами, сообщает Министерство обороны РФ.
Они были самолетного типа. Три беспилотника сбиты над территорией Брянской области и еще один — над территорией Орловской области.
Ранее в Пскове произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru