Минобороны: над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники

Украина пыталась атаковать российские объекты беспилотными летательными аппаратами, сообщает Министерство обороны РФ.

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Они были самолетного типа. Три беспилотника сбиты над территорией Брянской области и еще один — над территорией Орловской области.

Ранее в Пскове произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФБеспилотники

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