Глава РФПИ Дмитриев попал в базу экстремистского сайта «Миротворец»

Главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен в России, заблокирован по решению суда). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала.

Дмитриев попал в базу за «финансирование» РФ и «участие в информационных операциях» в отношении Украины.

Сведения о главе РФПИ появились на «Миротворце» еще в 2020 году, пишет Ura.ru. В дальнейшем информация продолжала пополняться.

Ранее актера Михаила Ефремова внесли в базу «Миротворца» из-за «информационной поддержки нападения на Украину».

