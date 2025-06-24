Глава РФПИ Дмитриев попал в базу экстремистского сайта «Миротворец»
Главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен в России, заблокирован по решению суда). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала.
Дмитриев попал в базу за «финансирование» РФ и «участие в информационных операциях» в отношении Украины.
Сведения о главе РФПИ появились на «Миротворце» еще в 2020 году, пишет Ura.ru. В дальнейшем информация продолжала пополняться.
Ранее актера Михаила Ефремова внесли в базу «Миротворца» из-за «информационной поддержки нападения на Украину».
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