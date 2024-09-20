Минобороны России: ВС РФ отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Вооруженные силы РФ отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины прорваться через границу в направлении двух населенных пунктов Курской области, ВСУ потеряли до 60 человек и два танка, в том числе один Leopard. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что украинские военные пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Согласно данным, ВСУ потеряли также три боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевые бронированные машины и инженерную машину разграждения.
Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил в разговоре с НСН, что российским военным потребовалось время на переброску резервов в Курскую область. По его словам, дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны России: ВС РФ отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
- Россияне стали чаще ездить в Краснодар и Ростов-на-Дону
- Неизвестные сбросили опасные горючие вещества в канализацию Волгограда
- Множество нарушений выявили в «Витязь-Аэро» после крушения вертолета на Камчатке
- В Подольске загорелось производственное здание на площади 3600 квадратных метров
- Психолог объяснил, к чему может привести отсутствие сепарации от родителей
- Кассация в Саратове оставила в силе 22-летний приговор Фургалу
- Минэнерго Украины сообщило об импорте электроэнергии из пяти стран Европы
- ВТБ увеличил первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» до 50,1%
- Стартовали продажи билетов на концерт рэпера Tekashi 6ix9ine в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru