Минобороны России: ВС РФ отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Вооруженные силы РФ отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины прорваться через границу в направлении двух населенных пунктов Курской области, ВСУ потеряли до 60 человек и два танка, в том числе один Leopard. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что украинские военные пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Согласно данным, ВСУ потеряли также три боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевые бронированные машины и инженерную машину разграждения.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил в разговоре с НСН, что российским военным потребовалось время на переброску резервов в Курскую область. По его словам, дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Курская ОбластьМинобороны РФ

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