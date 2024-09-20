Гладков: ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область БПЛА за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки свыше 35 раз атаковали беспилотниками населенные пункты Белгородской области, в результате пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников ВСУ

Он отметил, что 19 сентября атакам со стороны ВСУ подверглись 29 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 92 снаряда и зафиксированы 37 атак с использованием БПЛА.

По словам Гладкова, за отчетный день разные разрушения выявили в 13 частных домовладениях, двух соцобъектах и четырех автомобилях.

Ранее сообщалось, что в результате дневного обстрела села Безлюдовка в Шебекинском городском округе погибла местная жительница. Женщина скончалась от ран до прибытия скорой помощи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:Белгородская областьВСУ

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