Гладков: ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область БПЛА за сутки

Он отметил, что 19 сентября атакам со стороны ВСУ подверглись 29 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 92 снаряда и зафиксированы 37 атак с использованием БПЛА.

По словам Гладкова, за отчетный день разные разрушения выявили в 13 частных домовладениях, двух соцобъектах и четырех автомобилях.

Ранее сообщалось, что в результате дневного обстрела села Безлюдовка в Шебекинском городском округе погибла местная жительница. Женщина скончалась от ран до прибытия скорой помощи, передает «Радиоточка НСН».

