Кроме того, российские военные отразили три контратаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Шумы и Соловьево в ДНР.

В Харьковской области ВС РФ отразили две контратаки. Потери украинской стороны составили порядка 220 военнослужащих и три автомобиля. Помимо этого, российские военные уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, боевые машины РСЗО «Vamire» чешского производства и «Град».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 25 мая над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».

