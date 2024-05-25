Минобороны России: ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в ДНР
В российском Минобороны сообщили об освобождении российскими военными населенного пункта Архангельское в ДНР.
Кроме того, российские военные отразили три контратаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Шумы и Соловьево в ДНР.
В Харьковской области ВС РФ отразили две контратаки. Потери украинской стороны составили порядка 220 военнослужащих и три автомобиля. Помимо этого, российские военные уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, боевые машины РСЗО «Vamire» чешского производства и «Град».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 25 мая над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru