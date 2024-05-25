Три дрона ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями
25 мая 202407:55
Три украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — заявили в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два дрона над территорией Белгородской области и перехватили один беспилотник над Курской областью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три дрона ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями
- В Одессе произошла массовая драка между военными и гражданскими
- В Бразилии заявили, что отозванный для консультаций посол не вернется в Израиль
- Чемпионат мира по хоккею в 2028 году пройдет во Франции
- В Республике Алтай произошло землетрясение
- Столтенберг выступил против создания единой европейской армии
- СМИ: В деле экс-командующего 58-й армией изначально фигурировал другой генерал
- ВСУ потеряли свыше 400 военных в зоне действий группировки «Юг»
- В Москве на внешней стороне 17-го км МКАД загорелся автомобиль
- В Минске двух граждан Таджикистана задержали из-за подготовки терактов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru