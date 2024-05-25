Три дрона ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями

Три украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны.

ВСУ атаковали дронами четыре села Белгородской области

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — заявили в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два дрона над территорией Белгородской области и перехватили один беспилотник над Курской областью.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьКурская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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