ПВО уничтожила три ракеты ATACMS над Крымом
Три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS уничтожили ночью 24 мая над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, минувшей ночью военные пресекли ряд попыток Киева атаковать объекты на территории России оперативно-тактическими ракетами и беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два дрона над Белгородской областью.
Кроме того, в акватории Черного моря обнаружили безэкипажные катера украинских ВМС, следовавшие в направлении Крыма, пишет 360.ru.
«Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ», — подчеркнули в Минобороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru