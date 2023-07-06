В оборонном ведомстве отчитались о нанесении удара и по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Уточняется, что все цели были уничтожены, а украинская сторона получила существенный урон.

На южно-донецком и запорожском направлениях российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ. За последние сутки на этих направлениях также были уничтожены порядка 165 бойцов ВСУ.

В ДНР же, уточняет российское Минобороны, ВС РФ поразили пункты управления трех бригад нацгвардии, передает «Радиоточка НСН».

