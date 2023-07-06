Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ и иностранных наемников
Российские силы ударили высокоточным оружием по местам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались о нанесении удара и по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Уточняется, что все цели были уничтожены, а украинская сторона получила существенный урон.
На южно-донецком и запорожском направлениях российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ. За последние сутки на этих направлениях также были уничтожены порядка 165 бойцов ВСУ.
В ДНР же, уточняет российское Минобороны, ВС РФ поразили пункты управления трех бригад нацгвардии, передает «Радиоточка НСН».
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