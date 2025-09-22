Вдова Кирка простила убийцу своего мужа на церемонии прощания

Вдова политического активиста, оппонента президента США Дональда Трампа Чарли Кирка заявила о прощении убийцы мужа.

СМИ: На стадионе, где простятся с Кирком, задержали вооруженного мужчину

Это произошло на церемонии прощания в Глендейле. «Я прощаю его, потому что Христос прощал. И так бы поступил Чарли», — заявила вдова.

Она отметила, что Кирк хотел «спасти молодых людей, подобных тому, кто забрал его жизнь».

Трамп и Маск впервые после конфликта появились вместе на церемонии прощания с Кирком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

