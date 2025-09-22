Вдова Кирка простила убийцу своего мужа на церемонии прощания
22 сентября 202503:02
Вдова политического активиста, оппонента президента США Дональда Трампа Чарли Кирка заявила о прощении убийцы мужа.
Это произошло на церемонии прощания в Глендейле. «Я прощаю его, потому что Христос прощал. И так бы поступил Чарли», — заявила вдова.
Она отметила, что Кирк хотел «спасти молодых людей, подобных тому, кто забрал его жизнь».
Трамп и Маск впервые после конфликта появились вместе на церемонии прощания с Кирком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Моди призвал население отказаться от покупки зарубежных товаров
- Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла
- Вдова Кирка простила убийцу своего мужа на церемонии прощания
- Россиянам рассказали о переносе выходного в ноябре
- Трамп и Маск впервые после конфликта появились вместе на церемонии прощания с Кирком
- Аксенов: Количество погибших после атаки на Крым выросло до трех человек
- Макрон: Замороженные активы РФ невозможно конфисковать без нарушения права
- Найдены бактерии, которые привели к гибели армии Наполеона
- СМИ: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил
- Минобороны РФ: При атаке ВСУ на Крым погибли два человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru