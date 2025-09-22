Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла
Российский лидер Владимир Путин во время учений «Запад-2025» рассказал, что однажды на него чуть не упал мотоцикл.
Запись обнародовал журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня "козлом" вверх полетел, перевернулся», — сообщил президент. По его словам, он сумел увернуться в последнюю секунду – мотоцикл упал рядом с ним.
Согласно кадрам, глава государства рассказал историю министру обороны Андрею Белоусову и его заместителю Юнус-Беку Евкурову.
Ранее Путин назвал цель учений «Запад-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
