Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла

Российский лидер Владимир Путин во время учений «Запад-2025» рассказал, что однажды на него чуть не упал мотоцикл.

На учениях «Запад-2025» показали работу боевых роботов и эвакуационных платформ

Запись обнародовал журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня "козлом" вверх полетел, перевернулся», — сообщил президент. По его словам, он сумел увернуться в последнюю секунду – мотоцикл упал рядом с ним.

Согласно кадрам, глава государства рассказал историю министру обороны Андрею Белоусову и его заместителю Юнус-Беку Евкурову.

Ранее Путин назвал цель учений «Запад-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Президент РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры