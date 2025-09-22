Россиянам рассказали о переносе выходного в ноябре

По его словам, 4 ноября выпадает на вторник, в связи с чем кабмином РФ была предусмотрена оптимизация в производственном календаре ближайших к празднику дней.

Суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник. Таким образом, выходными будут 2, 3 и 4 ноября.

Ранее был назван способ продлить новогодние праздники до 16 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

