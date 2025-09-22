Россиянам рассказали о переносе выходного в ноябре

1 ноября в 2025 году, которое выпадает на субботу, будет рабочим днем перед тремя выходными 2 - 4 ноября по случаю Дня народного единства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутат Нилов: В России 31 декабря будет выходным днем

По его словам, 4 ноября выпадает на вторник, в связи с чем кабмином РФ была предусмотрена оптимизация в производственном календаре ближайших к празднику дней.

Суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник. Таким образом, выходными будут 2, 3 и 4 ноября.

Ранее был назван способ продлить новогодние праздники до 16 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПраздникиВыходные

Горячие новости

Все новости

партнеры