В Минобороны России назвали враньем слова адмирала Радакина о потерях российской бронетехники

Заявления адмирала Великобритании Тони Радакина, который дал свои оценки потерь российской бронетехники в зоне проведения спецоперации, обескураживают масштабом вранья, заявили в российском министерстве обороны.

Минобороны сообщило о пресечении атаки пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

Накануне Радакин в беседе с изданием Financial Times заявил, что российская сторона в украинском конфликте якобы утратила «половину своей боеспособности».

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что другие британские военачальники наоборот заявляют об опустошении украинских запасов оружия и уничтожении сотен единиц техники.

В Минобороны России также добавили, что украинские ракеты Storm Shadow все чаще стали попадать по объектам гражданской инфраструктуры или же приземляться, вовсе не взрываясь, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаМинобороны РФСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры