В Минобороны России назвали враньем слова адмирала Радакина о потерях российской бронетехники
Заявления адмирала Великобритании Тони Радакина, который дал свои оценки потерь российской бронетехники в зоне проведения спецоперации, обескураживают масштабом вранья, заявили в российском министерстве обороны.
Накануне Радакин в беседе с изданием Financial Times заявил, что российская сторона в украинском конфликте якобы утратила «половину своей боеспособности».
Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что другие британские военачальники наоборот заявляют об опустошении украинских запасов оружия и уничтожении сотен единиц техники.
В Минобороны России также добавили, что украинские ракеты Storm Shadow все чаще стали попадать по объектам гражданской инфраструктуры или же приземляться, вовсе не взрываясь, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион за $1,25 млн
- Устроивший взрыв в здании суда в Киеве погиб
- Умер заслуженный артист России Алексей Кузнецов
- Министр обороны Болгарии допустил отмену визита Зеленского
- На Грету Тунберг завели уголовное дело
- Пушилин оценил итоги первого этапа контрнаступления ВСУ
- СМИ: Турция становится для российских туристов дороже Мальдив
- В Минобороны России назвали враньем слова адмирала Радакина о потерях российской бронетехники
- В ДНР заявили об ударе по Волновахе ракетой Storm Shadow
- Россиянина осудили на семь лет за призывы к экстремизму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru