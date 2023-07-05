Накануне Радакин в беседе с изданием Financial Times заявил, что российская сторона в украинском конфликте якобы утратила «половину своей боеспособности».

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что другие британские военачальники наоборот заявляют об опустошении украинских запасов оружия и уничтожении сотен единиц техники.

В Минобороны России также добавили, что украинские ракеты Storm Shadow все чаще стали попадать по объектам гражданской инфраструктуры или же приземляться, вовсе не взрываясь, передает «Радиоточка НСН».

