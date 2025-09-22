В Совфеде предложили оставить госкомпаниям идущие в бюджет РФ дивиденды
Сенаторы Совета Федерации предложили оставить в распоряжении компаний с государственным участием дивиденды, которые обычно направляются в бюджет России, сообщают «Известия».
Как ожидается, данные средства будут направлены на развитие фирм и инвестиционные проекты. Инициатива не коснется частных инвесторов, но позволит крупнейшим компаниям получить дополнительные ресурсы на новые проекты, погашение издержек и прочее.
В прошлом году в бюджет поступило свыше 700 млрд рублей от дивидендов, в текущем году показатель может быть вдвое больше. Так как это существенная сумма при дефиците бюджета, финансовый блок правительства может инициативу не поддержать.
Бюджет России не должен зависеть от нефтегазовых доходов, которые сильно подвержены колебаниям на фоне санкций, бюджет будет расти за счет обеления экономики и наращивания другого экспорта, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
