Стало известно о намерении Британии обучить чиновников противодействовать шпионам из РФ
Британская служба контрразведки MI5 будет обучать чиновников противодействию шпионажу и защите от якобы «иностранного вмешательства» со стороны «враждебных государств», сообщает The Times.
По данным издания, прежде всего речь идет о России и Китае. С этой целью будет подготовлен документ с соответствующими рекомендациями. Находящиеся в зоне с «высоким уровнем риска» британские чиновники будут предупреждены об угрозах, связанных, в том числе с киберпространством, например при общении в социальных сетях. Госслужащим разъяснят, как безопасно проводить наем помощников или сделать менее рискованными поездки за границу.
Ранее стало известно, что после смены главы британской разведки MI6 Великобритания станет более активно вести деятельность против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
