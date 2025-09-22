Бывший украинский президент Виктор Ющенко призвал «идти на Москву» в своем публичном выступлении, что стало попыткой привлечь внимание к собственной персоне на фоне нарастающего политического кризиса в стране, сообщает Junge Welt.

Издание пишет, что если он чему-то и научился у журналистов, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют. Отмечается, что риторика политика стала реакцией на непростую внутриполитическую ситуацию на Украине и призвана напомнить обществу о его существовании.

Ранее жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

