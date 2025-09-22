СМИ: Призвавший «идти на Москву» Ющенко пытался привлечь внимание
Бывший украинский президент Виктор Ющенко призвал «идти на Москву» в своем публичном выступлении, что стало попыткой привлечь внимание к собственной персоне на фоне нарастающего политического кризиса в стране, сообщает Junge Welt.
Издание пишет, что если он чему-то и научился у журналистов, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют. Отмечается, что риторика политика стала реакцией на непростую внутриполитическую ситуацию на Украине и призвана напомнить обществу о его существовании.
Ранее жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Призвавший «идти на Москву» Ющенко пытался привлечь внимание
- СМИ: Дочь музыканта Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей
- В Совфеде предложили оставить госкомпаниям идущие в бюджет РФ дивиденды
- В Германии оценили ущерб для страны от подрыва «Северных потоков»
- Стало известно о намерении Британии обучить чиновников противодействовать шпионам из РФ
- СМИ: Моди призвал население отказаться от покупки зарубежных товаров
- Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла
- Вдова Кирка простила убийцу своего мужа на церемонии прощания
- Россиянам рассказали о переносе выходного в ноябре
- Трамп и Маск впервые после конфликта появились вместе на церемонии прощания с Кирком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru