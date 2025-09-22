В Германии оценили ущерб для страны от подрыва «Северных потоков»

Ежегодные потери экономики Германии от диверсии на «Северных потоках» составляют около €50 млрд, сообщают «Известиям» со ссылкой на депутата от немецкой партии «Альтернатива для Германии», члена комитета Бундестага по экономике и энергетике Штеффена Котре.

По его словам, объем поставок газа по «Северному потоку» (2021 год) в размере около 59 млрд куб. м привел к дополнительным годовым расходам на замещение импорта примерно в €50 млрд по ценам 2022 года. Это без учета невозвратных инвестиций в трубопроводы - в общей сложности более €15 млрд, а также расходы на ущерб и ремонт после взрывов.

Ранее стало известно, что подозреваемых в подрыве «Северных потоков» нашли благодаря таксисту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
