СМИ: Моди призвал население отказаться от покупки зарубежных товаров

По данным издания, премьер-министр повторил свой призыв продвигать коренные продукты, призвав граждан двигаться к самодостаточности и снизить зависимость от товаров иностранного производства. Моди указал на необходимость в понимании, какой товар и из какой страны был куплен.

При этом важно создание условий для инвестиций путем увеличения производства собственных товаров в стране. Отмечается, что подобные заявления связаны с напряженными торговыми отношениями между Индией и США.

Глава американского Минторга Говард Латник заявил, что торговая сделка между США и Индией возможна, но для этого Нью-Дели следует выполнить одно условие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

