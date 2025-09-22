СМИ: Моди призвал население отказаться от покупки зарубежных товаров
Глава правительства Индии Нарендра Моди призвал население отказаться от закупки товаров иностранного производства, сообщает The India Today.
По данным издания, премьер-министр повторил свой призыв продвигать коренные продукты, призвав граждан двигаться к самодостаточности и снизить зависимость от товаров иностранного производства. Моди указал на необходимость в понимании, какой товар и из какой страны был куплен.
При этом важно создание условий для инвестиций путем увеличения производства собственных товаров в стране. Отмечается, что подобные заявления связаны с напряженными торговыми отношениями между Индией и США.
Глава американского Минторга Говард Латник заявил, что торговая сделка между США и Индией возможна, но для этого Нью-Дели следует выполнить одно условие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Моди призвал население отказаться от покупки зарубежных товаров
- Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла
- Вдова Кирка простила убийцу своего мужа на церемонии прощания
- Россиянам рассказали о переносе выходного в ноябре
- Трамп и Маск впервые после конфликта появились вместе на церемонии прощания с Кирком
- Аксенов: Количество погибших после атаки на Крым выросло до трех человек
- Макрон: Замороженные активы РФ невозможно конфисковать без нарушения права
- Найдены бактерии, которые привели к гибели армии Наполеона
- СМИ: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил
- Минобороны РФ: При атаке ВСУ на Крым погибли два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru