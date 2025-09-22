Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не пойдет на денуклеаризацию

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, в настоящее время много сил, «которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации». Они игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают на него.

Северокорейский лидер указал, что призывы к денуклеаризации Пхеньяна равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус КНДР закреплен в основном законе страны.

«Мы не откажемся от ядерного оружия», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее Глава Северной Кореи призвал радикально расширить ядерные вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
