Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не пойдет на денуклеаризацию

По его словам, в настоящее время много сил, «которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации». Они игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают на него.

Северокорейский лидер указал, что призывы к денуклеаризации Пхеньяна равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус КНДР закреплен в основном законе страны.

«Мы не откажемся от ядерного оружия», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее Глава Северной Кореи призвал радикально расширить ядерные вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

