Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не пойдет на денуклеаризацию
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его словам, в настоящее время много сил, «которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации». Они игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают на него.
Северокорейский лидер указал, что призывы к денуклеаризации Пхеньяна равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус КНДР закреплен в основном законе страны.
«Мы не откажемся от ядерного оружия», — подчеркнул Ким Чен Ын.
Ранее Глава Северной Кореи призвал радикально расширить ядерные вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили 114 украинских беспилотников
- Нетаньяху пригрозил ответить признавшим Палестину странам
- В Москве пройдут показы симфонической панк-сказки «Король и Шут»
- В России предложено установить потолок зарплат руководству школ и больниц
- Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не пойдет на денуклеаризацию
- СМИ: Призвавший «идти на Москву» Ющенко пытался привлечь внимание
- СМИ: Дочь музыканта Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей
- В Совфеде предложили оставить госкомпаниям идущие в бюджет РФ дивиденды
- В Германии оценили ущерб для страны от подрыва «Северных потоков»
- Стало известно о намерении Британии обучить чиновников противодействовать шпионам из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru