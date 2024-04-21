Минобороны: ВС РФ полностью освободили населенный пункт Богдановка
Подразделения Южной группировки российских войск полностью освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой республике, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, украинские силы потеряли до 440 человек. В районе Красногоровки нанесено поражение живое силе и технике 53-й механизированной бригады противника.
В Минобороны отметили, что российские войска отразили две контратаки украинской армии в районе населенных пунктов Часов Яр и Красное.
На этой неделе Минобороны РФ сообщило, что российские военные полностью освободили село Первомайское в ДНР на авдеевском направлении и продвинулись вглубь обороны противника, передает «Радиоточка НСН».
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