Минобороны: ВС РФ полностью освободили населенный пункт Богдановка

Подразделения Южной группировки российских войск полностью освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой республике, сообщило Министерство обороны РФ.

Российские военные освободили село Первомайское в ДНР

По данным ведомства, украинские силы потеряли до 440 человек. В районе Красногоровки нанесено поражение живое силе и технике 53-й механизированной бригады противника.

В Минобороны отметили, что российские войска отразили две контратаки украинской армии в районе населенных пунктов Часов Яр и Красное.

На этой неделе Минобороны РФ сообщило, что российские военные полностью освободили село Первомайское в ДНР на авдеевском направлении и продвинулись вглубь обороны противника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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