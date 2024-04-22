На Украине назвали освобождение Авдеевки реальным успехом российской армии

Российские войска достигли «реального успеха» в Авдеевке, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «BBC Украина».

Буданов признал хорошую защищенность Крымского моста

При этом он отказался считать успехом эффективные атаки украинских энергетических объектов со стороны российской армии. «Как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию — ничего не изменится», — подчеркнул Буданов.

Ранее Буданов пригрозил новыми атаками со стороны запрещенной в России организации «Русский добровольческий корпус» (внесена в список террористов и экстремистов).

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраина

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