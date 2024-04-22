На Украине назвали освобождение Авдеевки реальным успехом российской армии

При этом он отказался считать успехом эффективные атаки украинских энергетических объектов со стороны российской армии. «Как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию — ничего не изменится», — подчеркнул Буданов.

Ранее Буданов пригрозил новыми атаками со стороны запрещенной в России организации «Русский добровольческий корпус» (внесена в список террористов и экстремистов).

