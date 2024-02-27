Минобороны России подтвердило уничтожение танка Abrams
Российское Минобороны официально подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне проведения спецоперации на Украине.
По данным оборонного ведомства, российские военные подбили танк на авдеевском направлении. Также на авдеевском направлении за сутки уничтожили три БМП, в том числе Bradley.
В сводке Минобороны уточняется, что на авдеевском направлении освобожден населенный пункт Северное, о чем ранее рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Накануне актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что подбившим танк Abrams российским военным направят обещанную награду в 10 миллионов рублей, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru