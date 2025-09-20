Дочерняя компания «Wildberries» купила аэропорт «Магас» за 425 млн рублей

Калиматов добавил, что в аукционе на покупку акций приняли участие компании ООО «АБС Холдинг» и ООО «Апр-Сити/ТВД». 18 сентября победителем аукциона была признана дочерняя компания «Wildberries». Известно, что договор купли-продажи будет заключен в течение пяти дней.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что основательница «Wildberries», глава компании «Wildberries и Russ» (РВБ) Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии «Forbes».