Дочерняя компания «Wildberries» купила аэропорт «Магас» за 425 млн рублей
Дочерняя фирма компании «Wildberries» «Апр-Сити/ТВД» купила акции единственного международного аэропорта Ингушетии «Магас» имени Первого Героя России Осканова за 425 млн рублей. Об этом накануне в своем Telegram-канале написал глава республики Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, 338,5 тысяч акций международного аэропорта, которые находились в собственности республики, включили в программу приватизации госимущества на 2023-2025 годы. Отмечается, что их стоимость независимыми экспертами была оценена в 250 млн рублей.
«Временный козырь»: В РФ перечислили преимущества российских продавцов над китайскими на маркетплейсах
Калиматов добавил, что в аукционе на покупку акций приняли участие компании ООО «АБС Холдинг» и ООО «Апр-Сити/ТВД». 18 сентября победителем аукциона была признана дочерняя компания «Wildberries». Известно, что договор купли-продажи будет заключен в течение пяти дней.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что основательница «Wildberries», глава компании «Wildberries и Russ» (РВБ) Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии «Forbes».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru