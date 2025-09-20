Дочерняя компания «Wildberries» купила аэропорт «Магас» за 425 млн рублей

Дочерняя фирма компании «Wildberries» «Апр-Сити/ТВД» купила акции единственного международного аэропорта Ингушетии «Магас» имени Первого Героя России Осканова за 425 млн рублей. Об этом накануне в своем Telegram-канале написал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, 338,5 тысяч акций международного аэропорта, которые находились в собственности республики, включили в программу приватизации госимущества на 2023-2025 годы. Отмечается, что их стоимость независимыми экспертами была оценена в 250 млн рублей.

«Временный козырь»: В РФ перечислили преимущества российских продавцов над китайскими на маркетплейсах

Калиматов добавил, что в аукционе на покупку акций приняли участие компании ООО «АБС Холдинг» и ООО «Апр-Сити/ТВД». 18 сентября победителем аукциона была признана дочерняя компания «Wildberries». Известно, что договор купли-продажи будет заключен в течение пяти дней.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что основательница «Wildberries», глава компании «Wildberries и Russ» (РВБ) Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии «Forbes».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:маркетплейсАкцииИнгушетияАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры