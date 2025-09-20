ВОЗ: Основная часть смертей в РФ связана с заболеваниями сердца и сосудов

Большая часть смертей в России в основном связана с заболеваниями сердца и сосудов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыра Бердыклычева.

Кроме того, добавил он, статистика показывает, что «основное бремя заболеваний» в России также связано со злокачественными новообразованиями, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом. По словам Бердыклычева, на такие заболевания приходится свыше 80% всех смертей в стране.