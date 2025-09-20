ВОЗ: Основная часть смертей в РФ связана с заболеваниями сердца и сосудов
Большая часть смертей в России в основном связана с заболеваниями сердца и сосудов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыра Бердыклычева.
Кроме того, добавил он, статистика показывает, что «основное бремя заболеваний» в России также связано со злокачественными новообразованиями, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом. По словам Бердыклычева, на такие заболевания приходится свыше 80% всех смертей в стране.
Специалист напомнил, что на возникновение и развитие указанных болезней влияет злоупотребление алкоголем, курение, повышенное артериальное давление, а также высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха.
Ранее доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев в интервью НСН заявил, что изменение настроек организма в ранние часы, нездоровый образ жизни и плохая наследственность приводят к проблемам с сердцем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru