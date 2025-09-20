ВОЗ: Основная часть смертей в РФ связана с заболеваниями сердца и сосудов

Большая часть смертей в России в основном связана с заболеваниями сердца и сосудов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыра Бердыклычева.

Кроме того, добавил он, статистика показывает, что «основное бремя заболеваний» в России также связано со злокачественными новообразованиями, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом. По словам Бердыклычева, на такие заболевания приходится свыше 80% всех смертей в стране.

В ВОЗ не увидели угрозы возвращения числа случаев COVID-19 в России

Специалист напомнил, что на возникновение и развитие указанных болезней влияет злоупотребление алкоголем, курение, повышенное артериальное давление, а также высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

Ранее доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев в интервью НСН заявил, что изменение настроек организма в ранние часы, нездоровый образ жизни и плохая наследственность приводят к проблемам с сердцем.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ВОЗРоссияЗдоровьеБолезньСмерть

