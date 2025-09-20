Дроны ВСУ взорвались над учебным центром Запорожской АЭС
Как минимум три украинских беспилотника атаковали здание учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.
ЧП произошло накануне. Два дрона сдетонировали над крышей здания. Никто из персонала организации не пострадал.
«Находившиеся в момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС международные эксперты МАГАТЭ были оперативно эвакуированы», — указали в пресс-службе.
Критических разрушений на ЗАЭС нет, уровень радиации на промышленной площадке и территории вокруг нее остается в пределах нормы. Ситуация на контроле, работа объекта продолжается в штатном режиме.
Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил о повреждении второй резервной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения станции на территории, подконтрольной Украине.
