Трамп назвал большой проблемой пролет истребителей РФ над Эстонией

Американский лидер Дональд Трамп назвал якобы пролет российских истребителей МиГ-31 над Эстонией большой проблемой. Об этом политик заявил во время беседы с журналистами, добавив, что в скором времени для него проведут брифинг по этому вопросу.

В МО РФ опровергли нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31

Президент США подчеркнул, что подобные ситуации могут «обернуться большими неприятностями».

Ранее в Эстонии заявили, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны. В ответ на это в Минобороны РФ опровергли такую информацию, подчеркнув, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
