СМИ: ВС РФ поразили военные цели на Украине

Отмечается, что в результате операции ВС РФ удалось поразить промышленные и военные объекты в Киеве, Борисполе, Николаеве и Павлограде. Кроме того, дроны атаковали Одесскую, Черкасскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Канал писал, что в Днепропетровске, по предварительной информации, удар пришелся по «Южному машиностроительному заводу» и заводу «Полимермаш». Уточняется, что в этих районах были зафиксированы пожары. При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что ВС РФ провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с 2022 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь 20 сентября российские силы ПВО сбили 149 беспилотников ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».