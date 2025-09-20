СМИ: ВС РФ поразили военные цели на Украине

ВС России нанесли мощный комбинированный удар по военным целям на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, российские военные задействовали десятки стратегических крылатых ракет Х-101, свыше 50 БПЛА «Герань» и несколько «Искандеров».

По примеру Суджи? ВС РФ штурмуют Купянск

Отмечается, что в результате операции ВС РФ удалось поразить промышленные и военные объекты в Киеве, Борисполе, Николаеве и Павлограде. Кроме того, дроны атаковали Одесскую, Черкасскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Канал писал, что в Днепропетровске, по предварительной информации, удар пришелся по «Южному машиностроительному заводу» и заводу «Полимермаш». Уточняется, что в этих районах были зафиксированы пожары. При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что ВС РФ провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с 2022 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь 20 сентября российские силы ПВО сбили 149 беспилотников ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
