СМИ: ВС РФ поразили военные цели на Украине
ВС России нанесли мощный комбинированный удар по военным целям на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, российские военные задействовали десятки стратегических крылатых ракет Х-101, свыше 50 БПЛА «Герань» и несколько «Искандеров».
Отмечается, что в результате операции ВС РФ удалось поразить промышленные и военные объекты в Киеве, Борисполе, Николаеве и Павлограде. Кроме того, дроны атаковали Одесскую, Черкасскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.
Канал писал, что в Днепропетровске, по предварительной информации, удар пришелся по «Южному машиностроительному заводу» и заводу «Полимермаш». Уточняется, что в этих районах были зафиксированы пожары. При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что ВС РФ провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с 2022 года.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь 20 сентября российские силы ПВО сбили 149 беспилотников ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дочерняя компания «Wildberries» купила аэропорт «Магас» за 425 млн рублей
- Трамп назвал большой проблемой пролет истребителей РФ над Эстонией
- Дроны ВСУ взорвались над учебным центром Запорожской АЭС
- СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на Генассамблее ООН
- В ВОЗ не увидели угрозы возвращения числа случаев COVID-19 в России
- СМИ: На стадионе, где простятся с Кирком, задержали вооруженного мужчину
- В МО РФ опровергли нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31
- Над территорией России уничтожили 149 дронов ВСУ
- Параллельный импорт машин в Россию вырос на 55% за неделю
- Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru