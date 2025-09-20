Генконсульство в Анталье: После эвакуации из-за пожаров россиян заселили в безопасные отели

Россиян, эвакуированных в связи с возникновением лесных пожаров на юге Турции в Анталье, разместили в ближайших безопасных отелях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей генконсульства России в Анталье.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В генконсульстве добавили, что 20 сентября по состоянию на 08:00 часов утра по московскому времени большинство очагов возгорания ликвидировали. Однако огнеборцы продолжают тушить пламя в лесных массивах Аланьи и Сиде.

Природный пожар на юге Турции вспыхнул в ночь на 20 сентября между районами Кунду и Белек. Там были эвакуированы постояльцы минимум двух крупных отелей.

Лесные пожары на курортах юга Турции потушили не полностью

В ночь на 19 сентября начался лесной пожар в районе Алиэфенди возле курорта Аланья. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях зоны, где огнем охвачены пять районов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН рассказал, что в районах турецких пожаров находится не более 200 российских туристов.

