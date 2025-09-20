Генконсульство в Анталье: После эвакуации из-за пожаров россиян заселили в безопасные отели
Россиян, эвакуированных в связи с возникновением лесных пожаров на юге Турции в Анталье, разместили в ближайших безопасных отелях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей генконсульства России в Анталье.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В генконсульстве добавили, что 20 сентября по состоянию на 08:00 часов утра по московскому времени большинство очагов возгорания ликвидировали. Однако огнеборцы продолжают тушить пламя в лесных массивах Аланьи и Сиде.
Природный пожар на юге Турции вспыхнул в ночь на 20 сентября между районами Кунду и Белек. Там были эвакуированы постояльцы минимум двух крупных отелей.
В ночь на 19 сентября начался лесной пожар в районе Алиэфенди возле курорта Аланья. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях зоны, где огнем охвачены пять районов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН рассказал, что в районах турецких пожаров находится не более 200 российских туристов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шохин призвал использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах
- ВОЗ: Основная часть смертей в РФ связана с заболеваниями сердца и сосудов
- С начала года Россия увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума
- Генконсульство в Анталье: После эвакуации из-за пожаров россиян заселили в безопасные отели
- СМИ: ВС РФ поразили военные цели на Украине
- Дочерняя компания «Wildberries» купила аэропорт «Магас» за 425 млн рублей
- Трамп назвал большой проблемой пролет истребителей РФ над Эстонией
- Дроны ВСУ взорвались над учебным центром Запорожской АЭС
- СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на Генассамблее ООН
- В ВОЗ не увидели угрозы возвращения числа случаев COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru