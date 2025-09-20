СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на Генассамблее ООН

Десять государств объявят о признании Палестины на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на неназванного советника президента Франции.

«В ходе конференции в понедельник в Нью-Йорке... будут представлены десять стран, которые решили "перейти к признанию государства Палестина"», - отмечает агентство.

Как ожидается, о таком решении объявят Франция, Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Португалия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино.

Ранее французские и британские власти сообщали о грядущем признании Палестины в сентябре.

