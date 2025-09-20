СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на Генассамблее ООН
Десять государств объявят о признании Палестины на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на неназванного советника президента Франции.
«В ходе конференции в понедельник в Нью-Йорке... будут представлены десять стран, которые решили "перейти к признанию государства Палестина"», - отмечает агентство.
Как ожидается, о таком решении объявят Франция, Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Португалия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино.
Ранее французские и британские власти сообщали о грядущем признании Палестины в сентябре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дочерняя компания «Wildberries» купила аэропорт «Магас» за 425 млн рублей
- Трамп назвал большой проблемой пролет истребителей РФ над Эстонией
- Дроны ВСУ взорвались над учебным центром Запорожской АЭС
- СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на Генассамблее ООН
- В ВОЗ не увидели угрозы возвращения числа случаев COVID-19 в России
- СМИ: На стадионе, где простятся с Кирком, задержали вооруженного мужчину
- В МО РФ опровергли нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31
- Над территорией России уничтожили 149 дронов ВСУ
- Параллельный импорт машин в Россию вырос на 55% за неделю
- Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru