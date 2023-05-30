Минобороны: Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве беспилотниками

Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».