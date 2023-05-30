Минобороны: Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве беспилотниками
Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения. По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства инцидентов.
СМИ сообщили как минимум о трех дронах в столице и десятке беспилотников в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подтвердил атаки, передает «Радиоточка НСН».
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