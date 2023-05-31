Источник: Украинский корабль «Юрий Олефиренко» затонул после удара в порту Одессы

Средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» был уничтожен при ударе по объектам в порту Одессы. Об этом сообщает репортер ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник.

Власти Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

«В результате ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен ... корабль "Юрий Олефиренко"», — написал Руденко в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, на палубе судна возник пожар, из-за которого сдетонировали находящиеся в трюме боеприпасы, отмечает телеканал «360». Корабль затонул, среди экипажа есть «значительные потери».

Ранее стало известно, что в Одесской области прогремели взрывы, на территории портовой инфраструктуры Одессы произошел пожар, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Фото со страницы ВМС Украины / Соцсети/navy.mil.gov.ua
ТЕГИ:КораблиОдессаУкраина

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