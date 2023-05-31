Источник: Украинский корабль «Юрий Олефиренко» затонул после удара в порту Одессы
Средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» был уничтожен при ударе по объектам в порту Одессы. Об этом сообщает репортер ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник.
«В результате ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен ... корабль "Юрий Олефиренко"», — написал Руденко в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, на палубе судна возник пожар, из-за которого сдетонировали находящиеся в трюме боеприпасы, отмечает телеканал «360». Корабль затонул, среди экипажа есть «значительные потери».
Ранее стало известно, что в Одесской области прогремели взрывы, на территории портовой инфраструктуры Одессы произошел пожар, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Источник: Украинский корабль «Юрий Олефиренко» затонул после удара в порту Одессы
- СМИ: В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах
- Антонов: США игнорируют атаки на Москву и поощряют украинских террористов
- Белгородские власти вывезут детей из Шебекинского и Грайворонского округов из-за обстрелов
- Гладков: Четыре человека пострадали при обстреле Шебекино
- В КНДР сообщили о неудачном запуске разведывательного спутника
- Американский ученый: на Земле присутствуют инопланетяне
- СМИ: существует риск гражданской войны в Польше из-за закона о «влиянии России»
- Киев намерен провести мировой саммит без России
- В NASA рассказали, когда человек достигнет Марса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru