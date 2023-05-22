Минобороны России: ночью был нанесен удар по объектам на аэродроме «Днепр»

ВС РФ ночью нанесли массированный удар по украинскому аэродрому Днепр, сообщили в российском Минобороны.

Минобороны: нанесен огонь по двум бригадам и одному полку украинской армии

В оборонном ведомстве также отчитались о пресечении действий трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Уточняется, что украинская сторона потеряла порядка 50 бойцов. Также ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в районе Стельмаховки.

Между тем были пресечены действия одной ДРГ ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Склад боеприпасов украинских военных был уничтожен в районе Орехова.

Ранее в Минобороны сообщили, что уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаВСУМинобороны РФСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры