Минобороны России: ночью был нанесен удар по объектам на аэродроме «Днепр»

В оборонном ведомстве также отчитались о пресечении действий трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Уточняется, что украинская сторона потеряла порядка 50 бойцов. Также ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в районе Стельмаховки.



Между тем были пресечены действия одной ДРГ ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Склад боеприпасов украинских военных был уничтожен в районе Орехова.



Ранее в Минобороны сообщили, что уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

