Минобороны: нанесен огонь по двум бригадам и одному полку украинской армии

Речь идет о районе Серебрянского лесничества. Украина понесла значительные потери в личном составе и технике. Кроме того, на краснолиманском направлении реактивные системы залпового огня «Смерч» нанесли огонь по позиции украинских военных. А российские артиллерийские подразделения в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и минометов армии Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

