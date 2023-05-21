Минобороны: нанесен огонь по двум бригадам и одному полку украинской армии

Военные России вскрыли перемещения двух украинских бригад и одного полка, нанеся по ним огневое поражение, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александра Савчука.

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Речь идет о районе Серебрянского лесничества. Украина понесла значительные потери в личном составе и технике. Кроме того, на краснолиманском направлении реактивные системы залпового огня «Смерч» нанесли огонь по позиции украинских военных. А российские артиллерийские подразделения в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и минометов армии Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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