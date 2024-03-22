Минобороны: ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия по объектам на Украине
Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам на Украине в ответ на обстрелы российском территории со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались о захвате двух сел на авдеевском направлении.
Кроме того, ВС РФ уничтожили иностранную военную технику и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО. Также были нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинских обстрелов за неделю в регионе погибли 16 человек и пострадали ещё 98, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru