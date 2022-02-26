Володин заявил, что Зеленский сбежал из Киева

По его словам, этой информацией с ним поделились депутаты Верховной рады, утверждающие, что все видео, которые украинский лидер публикует в соцсетях, были записаны заранее.

«Информация от депутатов Верховной Рады... Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов», - добавил Володин.

Ранее Зеленский в ходе разговора по видеосвязи с лидерами Евросоюза в четверг сказал, что возможно они видят живым в последний раз.