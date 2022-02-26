Володин заявил, что Зеленский сбежал из Киева
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в своё Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский сбежал из Киева во Львов.
По его словам, этой информацией с ним поделились депутаты Верховной рады, утверждающие, что все видео, которые украинский лидер публикует в соцсетях, были записаны заранее.
«Информация от депутатов Верховной Рады... Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов», - добавил Володин.
Ранее Зеленский в ходе разговора по видеосвязи с лидерами Евросоюза в четверг сказал, что возможно они видят живым в последний раз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,2 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
350 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
13,3 млн+181 тыс. / сут.
- Эстония и Латвия закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов
- «Каждый решает сам». Познер и СЖР - о санкциях Роскомнадзора в военное время
- СМИ узнали, когда примут решение об отключении России от SWIFT
- СМИ: в жилой дом в Киеве попала украинская ракета
- Россияне пожаловались на сбои в работе Twitter
- Володин заявил, что Зеленский сбежал из Киева
- Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Киргизии
- Михаил Делягин: Национализация в РФ защитит россиян на Западе от грабежа
- Польские футболисты отказались играть стыковой матч ЧМ-2022 против России
- Медведев не исключил арест средств иностранцев в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru