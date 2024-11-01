Минобороны РФ: За неделю в плен сдались более 50 солдат ВСУ

В течение недели на линии боевого соприкосновения в российских плен сдались 54 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ.

Российские военные разбили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ

Отмечается, что украинская армия потеряла на всех направлениях спецоперации за неделю порядка 17 тысяч военнослужащих. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» составили более 2 810 военных, «Запад» - более 3 620, «Юг» - более 5 390, «Центр» - до 3 840, «Восток» - до 840, «Днепр» - до 500.

Ранее, 14 октября, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что есть все шансы, что через месяц-полтора Курская область будет полностью освобождена. По его словам, такой вывод можно сделать на основе того, что Вооруженные силы РФ уже подошли к окраине Суджи, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры