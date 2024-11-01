Минобороны РФ: За неделю в плен сдались более 50 солдат ВСУ
В течение недели на линии боевого соприкосновения в российских плен сдались 54 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что украинская армия потеряла на всех направлениях спецоперации за неделю порядка 17 тысяч военнослужащих. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» составили более 2 810 военных, «Запад» - более 3 620, «Юг» - более 5 390, «Центр» - до 3 840, «Восток» - до 840, «Днепр» - до 500.
Ранее, 14 октября, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что есть все шансы, что через месяц-полтора Курская область будет полностью освобождена. По его словам, такой вывод можно сделать на основе того, что Вооруженные силы РФ уже подошли к окраине Суджи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru