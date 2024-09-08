Российские военные разбили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ
ВС России поразили пункт временного размещения центра спецопераций «Юг» ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Известно, что операция заняла около суток.
Отмечается, что российским военным также удалось уничтожить цеха производства, сборки и снаряжения БПЛА, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.
По данным ведомства, для уничтожения пункта дислокации были использованы оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска, а также артиллерия.
Ранее российские силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской и Курской областями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru