Российские военные разбили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ

Отмечается, что российским военным также удалось уничтожить цеха производства, сборки и снаряжения БПЛА, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

По данным ведомства, для уничтожения пункта дислокации были использованы оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска, а также артиллерия.

Ранее российские силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской и Курской областями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».