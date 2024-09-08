Российские военные разбили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ

ВС России поразили пункт временного размещения центра спецопераций «Юг» ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Известно, что операция заняла около суток.

МО России: ВС РФ взяли под контроль Новогродовку в ДНР

Отмечается, что российским военным также удалось уничтожить цеха производства, сборки и снаряжения БПЛА, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

По данным ведомства, для уничтожения пункта дислокации были использованы оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска, а также артиллерия.

Ранее российские силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской и Курской областями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:МинобороныРоссияВоенныеСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры