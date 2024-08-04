«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений», - сказал он.

По словам Кадырова, у Вооруженных сил Украины не осталось пехоты. Российские силы успешно продвигаются в зоне спецоперации, подчеркнул он.

Глава Чечни отметил, что командиры в зоне СВО информируют его о «заходе на стратегически важный объект».

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что спецоперация на Украине призвана исправить ход истории, передает «Радиоточка НСН».

