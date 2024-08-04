Кадыров: Россия победит в спецоперации в 2024 году
Россия в текущем году одержит победу в спецоперации на Украине. Уверенность в этом в интервью телеканалу «Россия-1» высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений», - сказал он.
По словам Кадырова, у Вооруженных сил Украины не осталось пехоты. Российские силы успешно продвигаются в зоне спецоперации, подчеркнул он.
Глава Чечни отметил, что командиры в зоне СВО информируют его о «заходе на стратегически важный объект».
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что спецоперация на Украине призвана исправить ход истории, передает «Радиоточка НСН».
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