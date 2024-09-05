Минобороны России: ВС РФ освободили Заветное в ДНР

Российские военные взяли под контроль Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

Путин: Минобороны докладывает о ситуации в зоне СВО несколько раз в сутки

В российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении завода по производству боеприпасов СВУ, склада безэкипажных катеров, а также пункта временной дислокации иностранных наемников.

За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили три ракеты ATACMS и 27 беспилотников ВСУ. Черноморский флот в свою очередь уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров.

Ранее стало известно, что в Белгородской области проходит подготовка добровольцев отряда «Барс-Белгород», отмечает RT.

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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