Минобороны России: ВС РФ освободили Заветное в ДНР
Российские военные взяли под контроль Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении завода по производству боеприпасов СВУ, склада безэкипажных катеров, а также пункта временной дислокации иностранных наемников.
За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили три ракеты ATACMS и 27 беспилотников ВСУ. Черноморский флот в свою очередь уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров.
Ранее стало известно, что в Белгородской области проходит подготовка добровольцев отряда «Барс-Белгород», отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Курском уничтожили штурмовую группу ВСУ
- Трое участников рухнули со второго этажа на квесте в Стерлитамаке
- Месси и Роналду впервые с 2003 года не вошли в список претендентов на «Золотой мяч»
- Обыски прошли у исполняющего обязанности мэра Чернигова
- СМИ: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Житомире
- Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за сутки
- Новая станция Московского метро «Потапово» откралась на юге Сокольнической линии
- Склад загорелся в белорусском Гомеле после падения дрона
- Первый канал перезапустит «Фабрику звезд» до конца года
- Минобороны России: ВС РФ освободили Заветное в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru