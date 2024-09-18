Согласно данным, самые большие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли в ходе боестолкновений с подразделениями группировок российских войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 610, 640 и 500 военнослужащих соответственно.

Кроме того, еще 310 солдат ВСУ лишились в зонах контроля подразделений группировок войск «Днепр», «Север» и «Восток».

Ранее сообщалось, что более 50 украинских беспилотников самолетного типа сбили над пятью регионами России. Ночью 18 сентября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в РФ, передает «Радиоточка НСН».

