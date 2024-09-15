Минобороны сообщило о срыве шести попыток ВСУ прорвать границу в Курской области

Российские военные отразили шесть попыток подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

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По информации ведомства, украинские войска пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Веселое, Медвежье и Новый Путь в Курской области. Противник потерял убитыми и ранеными около 60 человек, три танка и пять бронемашин.

За минувшие сутки украинские войска потеряли на курском направлении свыше 300 человек, семь солдат противника сдались в плен, уточнили в Минобороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта Борки в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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