Минобороны сообщило о срыве шести попыток ВСУ прорвать границу в Курской области

По информации ведомства, украинские войска пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Веселое, Медвежье и Новый Путь в Курской области. Противник потерял убитыми и ранеными около 60 человек, три танка и пять бронемашин.

За минувшие сутки украинские войска потеряли на курском направлении свыше 300 человек, семь солдат противника сдались в плен, уточнили в Минобороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта Борки в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

