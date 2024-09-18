Над пятью регионами России уничтожили 54 украинских БПЛА

За ночь сбили 54 БПЛА над пятью регионами При тушении пожара в промзоне Ярославля пострадали четыре сотрудника МЧС Трамп: США могут сотрудничать с Россией и Китаем на выгодных условиях Проведение турнира по фигурному катанию на льду Байкала осложнится плохой транспортной логистикой и отсутствием отелей для туристов Маск: Человечество должно освоить межзвездные перелеты, чтобы выжить