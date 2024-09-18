Над пятью регионами России уничтожили 54 украинских БПЛА

Более 50 украинских беспилотников самолетного типа сбили над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, ночью 18 сентября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата», — подчеркнули в Минобороны.

Так, 27 беспилотников сбили над Курской областью, 16 дронов — над Брянской, семь БПЛА — над Смоленской, еще три – над Белгородской, а также один дрон — над Орловской.

Ранее в Торопце Тверской области ПВО отразила атаку беспилотников, в результате падения обломков начался пожар, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыМинобороныПВОБеспилотники

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