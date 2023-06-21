Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступательные действия на трех направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что на Запорожском направлении были поражены колонны резервов ВСУ, которые выдвигались в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское. При этом на Запорожском направлении, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково, были отражены две атаки подразделений украинских военных, усиленных танками.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил изданию Tagesspiegel, что украинским войскам тяжело дается контрнаступление из-за трудной местности, а также мощных оборонительных позиций российской армии. По его словам, продвижение вперед дается нелегко, в частности, из-за минных полей и противотанковых ежей, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Риши Сунак объявил о помощи Украине со стороны Великобритании, МВФ, G7 и Всемирного банка
- Даванков от «Новых людей» подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы
- Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступательные действия на трех направлениях
- Совет Федерации одобрил закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
- Москва выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу
- Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта
- В Москве прошла презентация книги российского ученого об Украине
- Совет Федерации одобрил создание в новых регионах РФ свободной экономической зоны
- Госсекретарь США заявил, что РФ заплатит за восстановление Украины
- Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru