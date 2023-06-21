Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступательные действия на трех направлениях

Отмечается, что на Запорожском направлении были поражены колонны резервов ВСУ, которые выдвигались в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское. При этом на Запорожском направлении, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково, были отражены две атаки подразделений украинских военных, усиленных танками.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил изданию Tagesspiegel, что украинским войскам тяжело дается контрнаступление из-за трудной местности, а также мощных оборонительных позиций российской армии. По его словам, продвижение вперед дается нелегко, в частности, из-за минных полей и противотанковых ежей, сообщает «Радиоточка НСН».

