Пентагон назвал гибель украинцев при наступлении характерной частью конфликта

Соединенные Штаты считают гибель военнослужащих украинской армии характерной частью конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА Новости.

Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали

Сингх отметила, что военное ведомство США брало в расчет возможные большие потери. Она назвала смерти украинских военных «печальным фактом» конфликта.

Представитель ведомства подчеркнула, что США понимали, что наступление станет тяжелым испытанием для ВСУ.

Трудности с контрнаступлением ранее признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она сообщила, что украинские подразделения ведут тяжелые бои и пытаются преодолеть минные поля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУУкраинаПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры