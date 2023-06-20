Пентагон назвал гибель украинцев при наступлении характерной частью конфликта
Соединенные Штаты считают гибель военнослужащих украинской армии характерной частью конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА Новости.
Сингх отметила, что военное ведомство США брало в расчет возможные большие потери. Она назвала смерти украинских военных «печальным фактом» конфликта.
Представитель ведомства подчеркнула, что США понимали, что наступление станет тяжелым испытанием для ВСУ.
Трудности с контрнаступлением ранее признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она сообщила, что украинские подразделения ведут тяжелые бои и пытаются преодолеть минные поля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме обвинили США в подрыве Каховской ГЭС
- Spiegel: Россия выдала агреман новому послу Германии
- Пентагон назвал гибель украинцев при наступлении характерной частью конфликта
- В Германии заявили о шоке из-за неудачного контрнаступления ВСУ
- США призвали Китай надавить на КНДР
- Названа дата дебютной игры Месси за «Интер Майами»
- Минобороны Украины признало трудности с наступлением ВСУ в Запорожье
- Лондон призвал российский бизнес заплатить за восстановление Украины
- Гладков сообщил о частичной отмене ограничений на въезд в Шебекино
- Жительница Подмосковья стала мамой в 14-й раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru