Отмечается, что были отражены девять атак ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово ДНР. Кроме того, было нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское.

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

