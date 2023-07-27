Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении 210 военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 210 военных в ходе безуспешных попыток наступления. Об этом сообщило российское военное ведомство.
Отмечается, что были отражены девять атак ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово ДНР. Кроме того, было нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское.
Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru