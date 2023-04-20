Минобороны РФ: ВС поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Российские силы поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» в ДНР в районе Константиновки, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве также отчитались о пресечении отрядами ВДВ попыток контратаки ВСУ в районе Артемовска. Отмечается, что штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. В районе Водяного в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
Российское Минобороны также сообщило о пресечении действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Российские силы также обезвредили две ДРГ на в ДНР и Запорожской области. Военные РФ поразили три командно-наблюдательных пункта бригад теробороны ВСУ в ДНР, добавили в ведомстве.
Ранее в ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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