Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении канадской бронированной машины Senator
Российское Минобороны впервые сообщило у потере Украиной за время спецоперации канадской боевой бронированной машины Senator.
Ночью ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, сообщили в Минобороны России.
Также атаковались склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией Смоленской области сбили два дрона ВСУ самолетного типа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru