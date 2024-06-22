Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении канадской бронированной машины Senator

Российское Минобороны впервые сообщило у потере Украиной за время спецоперации канадской боевой бронированной машины Senator.

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Ночью ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, сообщили в Минобороны России.

Также атаковались склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией Смоленской области сбили два дрона ВСУ самолетного типа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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